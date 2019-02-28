Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:27

Путин: Каждое второе преступление не раскрывается

Президент Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии МВД и обозначил главную, на его взгляд, проблему, напрямую касающуюся ведомства: впечатляюще большое количество нераскрытых злодеяний. Его реплики цитирует "Интерфакс".

Важно планомерно повышать уровень раскрываемости преступлений, на это должны быть направлены все ресурсы - оперативно-следственные и технические возможности органов внутренних дел. Положение дел меняется здесь медленно: и в 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым.

Владимир Путин

При этом глава государства не смог предложить каких-то конкретных, точечных советов и рекомендаций, а попросил представителей отечественной полицией над тем, какие шаги в обозначенном направлении кажутся им наиболее разумными.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:50    
А каждое третье не регистрируется.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

15:14 УФАС разрешило спор за патент, использовавшийся при строительстве метро

14:59 Число абортов навеяло представителям РПЦ воспоминания о Холокосте   1

14:51 Смольный готов потратить на продление Варшавской улицы 573 млн рублей

14:27 Путин: Каждое второе преступление не раскрывается   1

14:25 Саратовский преподавать ОБЖ незаконно присвоил себе звание Героя СССР   1

13:50 Ройзман считает, что в борьбе с наркоторговлей у полиции должны быть "развязаны руки"   3

13:46 В Госдуме предлагают разрешить голосование на региональных выборах по месту пребывания

13:42 Смольный ищет организатора «Фестиваля ледоколов» за 9,18 млн рублей

13:27 Парк героев-пожарных расширят   1

13:21 Оксана Дмитриева: Я готова участвовать в выборах губернатора Петербурга   2

12:50 Силовики нагрянули с обыском в Дом офицеров на Литейном   1

12:46 "Коммунисты России" хотят видеть Мальцевский рынок в собственности города   5

12:23 Шишлов направил в ЗакС свои поправки в "обновленный" закон о митингах   14

12:18 Миронов считает, что пора прекратить экспорт древесины   9

11:50 В России предложили ввести наказание за порицание судей   7

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.