Путин: Каждое второе преступление не раскрывается Президент Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии МВД и обозначил главную, на его взгляд, проблему, напрямую касающуюся ведомства: впечатляюще большое количество нераскрытых злодеяний. Его реплики цитирует "Интерфакс". Важно планомерно повышать уровень раскрываемости преступлений, на это должны быть направлены все ресурсы - оперативно-следственные и технические возможности органов внутренних дел. Положение дел меняется здесь медленно: и в 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым. — Владимир Путин При этом глава государства не смог предложить каких-то конкретных, точечных советов и рекомендаций, а попросил представителей отечественной полицией над тем, какие шаги в обозначенном направлении кажутся им наиболее разумными. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен