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14:25

Саратовский преподавать ОБЖ незаконно присвоил себе звание Героя СССР

Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности саратовского колледжа кулинарного искусства незаконно наградил себя орденом Героя Советского Союза и орденом Ленина: в ношении "фейковых" наград 55-летнего учителя уличили местные правоохранители, передает ИА "Взгляд-инфо".

Мужчина не единожды принимал участие в военных парадах, проходивших в Саратове, во время которых носил форменный китель, к которому были приколоты множественные боевые награды. Преподаватель ОБЖ признался полицейским, что приобрел муляжи орденов в интернете.

Установлено, что ни звания полковника, ни права на ношение присвоенных наград мужчина не имел. По данному инциденту возбуждено административное делопроизводство по ст. 17.11 КоАП РФ (Незаконное ношение государственных наград).

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14:47    
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