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Новости

14:59

Число абортов навеяло представителям РПЦ воспоминания о Холокосте

Говоря о количестве абортов, протоиерей Дмитрий Смирнов провел аналогию с последствиями Великой Отечественной войны и неожиданно призвал к рационализму. Его суждения приводит "Интерфакс".

Мы ходим на "Бессмертный полк". Но это убили враги. А сколько убили мы сами? Побольше, чем на второй мировой войне, гораздо больше. Надо над этим задуматься.

Протоиерей Дмитрий Смирнов

На этом фантазии священника не остановились: он вспомнил еще и о массовых жертвах нацизма в лице евреев. Аборты, которые совершают его соотечественники, по разумению спикера, "страшнее Холокоста", между тем, как отчасти по этой причине россияне стали "очень старым народом", совершающим "самоубийство".

Смирнов также выразил протест против использования термина "эмбрион":

"Может быть, он все-таки человек?!", - воскликнул протоиерей.

Возмутился он и тем, что аборты совершаются по программе обязательного медицинского страхования, "на его налоги".

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15:12    
Неуместное и оскорбительное сравнение.

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