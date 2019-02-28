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Новости

16:51

Вишневский спас дом на Бакунина, 31, от незаконного "омоложения"

Куйбышевский райсуд Петербурга удовлетворил иск депутата Заксобрания Бориса Вишневского и ещё пятерых заявителей к Росреестру: теперь зданию на проспекте Бакунина, 31, вернут правильную, историческую, дату постройки вместо незаконно исправленной.

Дом на Бакунина был построен ещё до революции, в 1860 году. Как отметил парламентарий у себя в Facebook, потенциальный застройщик территории, сознательно идя на преступление, посредством КГИОП и ряда других госучреждений в 2015 году заставил ФГБУ "Федеральная кадастровая палата" исправить запись о дате возведения здания с указанной на 1949-й. Изначально комитет направил письмо с требованием обновить год в ГУП "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости", откуда документ был перенаправлен в кадастровую палату. В итоге, судом было установлено, что справка оказалась поддельной.

Вишневский также прочит прокуратуру проверить факт фальсификации исторической выписки.

О том, что дата постройки дома неожиданно "омолодилась" стало известно в мае 2018 года в преддверие градостроительного совета, на котором должен был обсуждаться проект нового здания, ради которого  существующее строение планировалось снести.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:00    
19:16 Какие депутаты, кроме Нотяга?

19:16    
18.48 Я деньги с застройщиков под угрозой подачи исков в суд не вымогал, в отличие от яблочных депутатов.

18:48    
18:46 Похоже, к Нотягу хочешь присоединиться ты.

18:46    
Нотяг уже доотстаивался до колонии, Кролик хочет к нему присоединиться?

18:45    
17:01, 17:52 Вишневский и заявители раскрыли фальсификацию и восстановили истину в суде. Если ты против этого, ты урод, чтоб у тебя руки отсохли и отнялся язык.

18:36    
17:52, Доители не обращаются в суд, а отстаивают интересы жиреющий подтявкивая им в сети, или у Вас попросту стойкая реакция на Вишневского?.

17:52    
Кролик решил подоить очередного застройщика?

17:47    
17/01  За что ты так не любишь Вишневского и ещё пятерых ? Сделали хорошее дело. Только по-русски надо писать "потрохА".

17:01    
Гумозные гниды, чтоб их коблиные потрохи повылазили.

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