Елин: В Смольном не готовят новых документов по передаче Исаакия РПЦ

Правительство Петербурга пока не собирается готовить новую документацию по Исаакиевскому собору, так как от РПЦ не поступало соответствующих пожеланий, сообщил в кулуарах Международного форума труда вице-губернатор Евгений Елин.

"Документы никакие не делаются, потому что нет заявления (от РПЦ). Никаких предложений его как-то по-другому использовать на сегодняшний день пока нет, поэтому используем так, как он до того использовался", - цитирует ТАСС чиновника.

Напомним, в конце 2018 года распоряжение о порядке передачи Исаакия РПЦ утратило законную силу. В п. 3 приложения к документу было указано, что до 30 декабря 2018 года должен быть заключен договор о передаче музейных предметов и коллекций из Исаакия, входящих в состав государственной части Музейного фонда России. Однако сделано этого не было.

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