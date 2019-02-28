Обвиненный в шпионаже в пользу Украины черноморец арестован на 10 лет за госизмену

Окружной военный суд Северо-Кавказа по обвинению в государственной измене постановил на 10 лет арестовать майора Черноморского флота Дмитрия Долгополова за шпионаж в пользу Украины, передает РИА "Новости".

Вместе с моряком по делу проходила его сожительница Анна Сухоносова, получившая 9 лет колонии по аналогичному обвинению.

По версии следствия, в 2015 году Сухоносова была завербована украинскими спецслужбами. Приехав в Симферополь, она познакомилась с Долгополовым и предложила ему за деньги выдать ей некие "сведения военного характера", доступ к которым он имел. Данные составляли государственную тайну. В 2017 году черноморец тайно сфотографировал необходимые документы и передал снимки сожительнице, которая должна была в свою очередь перенаправить их в руки украинцев, однако сделать этого не успела. В итоге пара была рассекречена ФСБ, а следователи возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена).

Оба обвиняемых вину признали и в содеянном раскаялись.