Волонтеры починят тридцать храмов Псковской области

Президентский грант, выделенный на реставрацию религиозных сооружений в Псковской области в рамках проекта "Наши древние храмы", будут отрабатывать волонтеры, передает ТАСС. Сооружений насчитали тридцать, о чем сообщил представитель фонда, которому достался грант, Александр Шепелев.

"У нас есть бюджет на покупку расходных материалов в размере 63 тысяч рублей на каждый храм. Мы хотим пригласить людей поучаствовать, мы ждем людей, которые хотят жить в красивом городе и получать удовольствие от того, что они видят вокруг, мы дадим, ведра, грабли, кисти, краски", - поделился он деталями сделки.

Региональная власть активно поддерживает это начинание, выражая готовность поддерживать его на каждом этапе.