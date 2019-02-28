В Саратове сжигали "санкционку", зачитывая ей приговор

В интернете получила распространение видеозапись, на которой некое должностное лицо, по всей видимости, имеющее отношение к Россельхознадзору, оглашает "приговор" найденной контрабандной партии санкционного сыра из Европы, после чего сжигает качественный продукт в специальной печи на фоне снежных завалов. Известно, что изъяли сыр после рейда, проведенного на территории одного из саратовских рынков.

Ритуалу сожжения предшествует богатый на канцеляризмы длинный юридический текст, прочитанный вслух со всей серьезностью.

Так называемые "антисанкции" в России вступили в силу летом 2015-го года. Продовольствие из стран, которые ввели и поддержали санкции в отношении России за силовое присоединение ею Крымского полуострова к себе, стали в массовом порядке сжигать и уничтожать. В обществе такая практика за все четыре прошедших года не снискала заметной поддержки и понимания.