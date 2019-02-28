В разговоре с Милоновым Невзоров уподобил его голубому слоненку

Нападки депутата Государственной думы Виталия Милонова на аморальный, с его точки зрения, облик музыканта и поэта Сергея Шнурова вызвали реакцию со стороны публициста, знаменитого телеведущего Алексанра Невзорова. Занявших полярные позиции спикеров свели в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Назвав Шнурова "блестящим интеллектуалом", мэтр телевидения признал, что ценности у Милонова "старопердические" и что депутат беспомощно "ковыряется в культуре своими ручонками", пытаясь навести в ней какой-то свой "порядочек".

Реплику радиоведущего, заметившего, что беседует с двумя "петербургскими мамонтами", Невзоров моментально парировал.

Милонов - не мамонт. Милонов, я бы сказал, сравнительно со Шнуром, такой розовый слоненок. Или голубой. Дело в том, что они путают свои социальные роли - Милонов, будучи чиновником, должен обслуживать. — Александр Невзоров

Конфликт между депутатом и фронтменом группы "Ленинград", настоящий или мнимый, начался 9 января, когда в телеинтервью Милонов обругал творчество оппонента, найдя его похабным и сравнив с пивной отрыжкой. В ответ ему досталось от Шнурова издевательское посвящение в стихах, после чего депутат вызвал оппонента на словесную дуэль. Силового разрешения ссоры пока не произошло.

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