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9:55

Правительство оценит работу губернаторов по состоянию региональных дорог

Правительство РФ просит Минэкономразвития разработать новые критерии оценки эффективной работы губернаторов регионов исходя из того, насколько загружены и в каком состоянии находятся дороги во вверенных им субъектах, передают "Ведомости".

Так, например, по предложению федеральных властей, самый высокий балл (0,5) должен ставиться за качество ремонта трассы; 0,35 - за ремонт трасс в агломерациях с населением более 200 тысяч человек. За снижение загруженности дороги полагается 0,15 балла. Отмечается, что текущий ремонт дорожного полотна должен осуществляться за счет собственных средств из регионального бюджета, тогда как на капремонт и реконструкцию трассы деньги пойдут из федбюджета.

В "Ведомостях" отметили, что на данный момент дороги считаются не перегруженными лишь в 22 регионах России.

Система оценки региональных властей появилась в 2012 году. В 2018 году Владимир Путин предложил также оценивать эффективность того или иного губернатора по тому, как он выполняет задачи, поставленные в майских указах. 

Отмечается, что на национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет потрачено свыше 4 трлн рублей. К концу 2024 года общефедеральным нормативам должна соответствовать половина сети региональных трасс, однако в 2017 году таких дорог в стране было лишь 43%.

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9:55 Правительство оценит работу губернаторов по состоянию региональных дорог

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