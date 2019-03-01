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Новости

10:13

Ученики нескольких школ вынужденно прервали занятия в связи с новой волной эвакуаций

Сегодня, 1 марта, ученики уже более чем десяти школ в разных районах города вынуждены были экстренно прервать занятия в связи с новой волной эвакуации, известили в паблике "ДТП и ЧП Петербург".

На данный момент известно, о том, что занятия остановлены в учебных заведениях №№ 248, 277, 285, 375, 391, 394, 605, 504, 549, лицее № 369.

Несмотря на холод и метель, разразившиеся на улице в первый день весны, ученики вынужденно проводят на улицах по часу и более.

Петербург уже третью неделю подряд переживает вал угроз о заложенной взрывчатке. С февраля такого рода сообщения коснулись учреждений культуры и образования и десятков торговых центров. С 17 по 22 февраля эвакуации нарушили планы 46 тысяч петербуржцев. При этом угрозы поступали как телефонные, так и письменные, за подписями "Владимира Путина" ("Володи") либо "Барака Обамы".

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13:25    
Под копирку написанный высер только раздражает. Нельзя быть таким лживым и провокационным. На зрение не жалуюсь. Сегодня был только на двух станциях и Нигде не видел торговли. Как же твоя ложь, что  "торгуют везде" ? Сколько и кто тебе платит за провокационную ложь Заткнись, лгун !

10:39    
Ну? Что молчишь, оборотень, ищешь, где не торгуют и видишь, что торгуют везде?  Или начальник приказал не привлекать внимания службы собственной безопасности и прекратить писать глупости? Не сомневайся, скоро этой преступной коммерции кердык придет. Прищемим хвост этим телефонным шалунишкам.

10:33    
У многих станции метро мигранты "под крышей" торгуют левыми симками, с которых кому-то удобно делать эти вредные звонки. Но кому-то в органах выгодно быть "слепым" и поэтому торговля процветает и нелегалы ничего и никого не боятся.  Позор таким правоохранителям. А мы платим за  эти тысячи ложных выездов и эвакуаций. Надоело! Хватит! Пора напомнить, что такая вялая "работа" и опекание незаконной торговли нас не устраивает.    
   Интересно, чья подследственность - эта незаконная торговля подпольными симкартами? Не создаются ли при такой доступности этих симок условия для противоправных анонимных звонков?

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