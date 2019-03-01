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Новости

11:05

Правительство "проспонсирует" Крым 50 млрд рублей

Правительство России приняло решение увеличить финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики Крым и города Севастополя ещё на 50 млрд рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление заместителя министра экономразвития Сергея Назарова.

ФЦП по Крыму была принята в августе 2014 года. В проект постоянно вносились корректировки. Последний раз это было в 2018 году: в программу внесли изменения вплоть до 2022 года, увеличив расходы на республику на почти 5% (с 41 млрд рублей до 877 млрд рублей). Таким образом, после нынешней поправки траты на Крым могут вырасти примерно на 5,7% - до 928 млрд рублей.

"Дополнительные объекты будут включены в программу, количество [таких объектов] - это предмет обсуждения с Крымом и Севастополем", - уточил Назаров.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав РФ. Украина, как и многие западные страны, отказалась считать Крым российским и считает его своей временно оккупированной территорией.

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12:44   Саша  
12:17. Согласен, что было дешевле в Крыму, как и везде по миру, но тогда курсы доллара, ру[цензура] и гривны были другие...К примеру, в Турцию в начале этого века на 12 суток в "4-ку" вдвоём можно было слетать за 300-350(!!!!!!!!!!) долларов в начале июня...Всё меняется в мире! Малообеспеченным есть масса возможностей в Крыму для отдыха, особенно в частном секторе, в котором можно снять комнату от 300 руб. в сутки, питаться в столовках(полный обед 500 руб.), купаться на городских бесплатных пляжах, вроде прекрасного "Массандровского" в Ялте... Сейчас в Крым идут автобусы со всей еврочасти России, в этом году пойдут поезда с ПЛАЦКАРТНЫМИ относительно дешёвыми местами и тд.

12:41    
12-17
Даёшь крымирование экономики России.

12:17    
11.39. Саше.
Когда Крым был украинским -там могли отдыхать люди с небольшим доходом, поражаясь дешевизне услуг.
Теперь КРЫМНАШ не по зубам многим обнищавшим россиянам. Для кого эти огромные вложения, может лучше внутри России навести порядок (на оз. Байкал, на Селигере и т.д.)

11:39   Саша  
Крым может стать курортом мирового уровня, но для этого в него надо вложить миллиарды, как вкладывали в курорты мира огромнейшие суммы на протяжении столетий! Вроде Ниццы, Баден Бадена и тд. Очень многое и ГЛАВНОЕ за 5 лет удалось сделать: построить супер аэропорт, Керченский мост, автобан "Таврида", две мощнейших ТЭС на 940 мегаватт, энергомост, газопровод с Кубани и тд. итп. Сейчас идёт процесс наведения порядка в прибрежной зоне, так как после 1991 года там почти везде царила анархия и бардак - убирают всякое дерьмо-самострои, модернизируют старые санатории, пляжи, строят супер отели и тд. Сейчас в Крыму 800 мест коллективного размещения - отели, санатории, пансионаты. плюс ОГРОМНЕЙШИЙ частный сектор на любой вкус и деньги!!! Сам объездил почти весь мир, но последние 3 года отдыхаю только в великолепном Крыму по 2 раза в год! В этом году также буду в Крыму 2 раза(42 суток). Все на отдых в Крым!!! Поможем рублём в развитии российского курорта во благо наших детей и внуков!!!

11:26    
ПОДКОРМИМ бандюка АКСЕНА со подельниками

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