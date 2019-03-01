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Новости

13:10

"Проект" опубликовал расследование о "миллиардах" Жириновского и ЛДПР

Издание "Проект" выпустило расследование о "империи Владимира Жириновского" - партии ЛДПР, правительственной организации, которая, по мнению этого издания, стала основным источником доходов семьи политика.

Журналистам удалось выяснить, что партия существует за счет так называемых "пожертвований" - денежных взносов лиц, якобы желающих получить депутатский мандат. В среднем, издание считает, что такая услуга могла бы стоить - от 100 до 500 млн рублей.  Якобы деньги "коммерческий" кандидат в депутаты может перечислять на счета партийных фондов - Российский союз свободной молодежи, Центр поддержки молодежных инициатив и Фонд поддержки безработной молодежи. В "Проекте" подсчитали, что за период с 2015 по 2017 год фонды поолучили добровольных пожертвований и взносов на сумму, превышающую 4 млрд рублей.

По мнению "Проекта", подобным образом в комитете Госдумы по международной политике мог появиться, например, герой скандала о домогательствах Леонид Слуцкий. 

Кроме того, как парламентская партия ЛДПР получает предусмотренные законом 152 рубля за голос каждого ее избирателя — то есть чуть более миллиарда рублей в год. 

Немалую роль в "бизнесе" либерал-демократической партии играют и ближайшие родственники Жириновского, считает "Проект". На них чаще всего записаны элитарные машины политика. Помимо прочего, отметили журналисты, семья главы ЛДПР может владеть сетью отелей в Испании, хостелом напротив Кремля, таксомоторной компанией, не менее 19 квартирами и многим другим.

В общей сумме вся предполагаемая "Проектом" недвижимость Жириновского и его "диаспоры" стоит почти 10 млрд рублей (150 млн долларов).

Полную версию расследования можно изучить на сайте "Проекта"

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13:50    
Очень хороша фраза " семья главы ЛДПР МОЖЕТ  ВЛАДЕТЬ  сетью...." Любую выдумку и просто ложь можно под неё спрятать ! Но лидер "соколов" действительно тип ещё тот !

13:18    
Не зря же его папа - юрист.

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