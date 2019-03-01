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Новости

13:20

Петербургский сквер назвали в честь "братского" иранского города

Врио губернатора Александр Беглов подписал постановление чиновников Смольного о присвоении скверу в Купчино - на участке улицы Турку, соединяющем улицы Будапештскую и Белградскую - названия "Исфаханский". Как утверждается на сайте городского правительства, это продолжает общую топонимическую политику, которая осуществляется в районе: Фрунзенский район состоит в основном из магистралей, чьи названия отсылают к городам-побратимам. Иранский город Исфахан тоже таковым является.

Решение о присвоении безымянному скверу столь экзотичного для Петербурга названия приняли на заседании топонимической комиссии в апреле 2018-го года.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:56    
13,34 Всё-таки надо иметь талант, чтобы из любого незначимого для нормальных людей факта сделать глубокий вывод и вылить ведро ехидного дерьма. А ещё имеешь какие таланты ? Например, напильником обработать деталь - снять заусенцы ? Значение слов напильник и заусенец посмотри в Википедии.

13:53    
Нормальное решение по скверу! Так как 90-миллионный Иран может стать очень хорошим партнёром России в международном сотрудничестве и в экономическом отношении, и в военно-стратегическом!!! Заниматься выстраиванием отношений только надо! Очень перспективно, так как у нас и Средиземное море одно, и хороший транзит грузов через Азербайджан, в перспективе через Армению, Сирию и тд.

13:34    
Придумали тоже, - Испоганинский сквер. Кто туда захочет пойти? Напрасная трата сил и средств. Не приживется. Уж лучше "Сад Гваделупы", "Катмандуева чаща", или более поэтично - "Гондурасова отрада".

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