Петербургский сквер назвали в честь "братского" иранского города

Врио губернатора Александр Беглов подписал постановление чиновников Смольного о присвоении скверу в Купчино - на участке улицы Турку, соединяющем улицы Будапештскую и Белградскую - названия "Исфаханский". Как утверждается на сайте городского правительства, это продолжает общую топонимическую политику, которая осуществляется в районе: Фрунзенский район состоит в основном из магистралей, чьи названия отсылают к городам-побратимам. Иранский город Исфахан тоже таковым является.

Решение о присвоении безымянному скверу столь экзотичного для Петербурга названия приняли на заседании топонимической комиссии в апреле 2018-го года.

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