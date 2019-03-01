Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

13:40

Комитет по энергетике отчитался о проделанной в 2018 году работе

О проделанной в 2018 году работе и о планах на нынешний год отчитались сегодня, 1 марта, в комитете по энергетике и инженерному обеспечению. Доклад приводит пресс-служба Смольного.

Так, показатель эффективного выполнения задач, поставленных в государственной программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры", составил 98,7%, что на 0,3% выше, чем в 2017 году.

Объем поступивших на реализацию госпрограммы средств превысил 57 млрд рублей. Из этой суммы за почти 13 млрд были завершены инженерные работы на 103 объектах. 

К примеру, в 2018 году на 19 объектах реконструировали тепловые сети, обновили обеспечение 7 центральных тепловых пунктов и установили новое наружное освещение на 315 детских и спортивных площадках.

Помимо прочего, комитет по энергетике принимает участие в разработке норм градостроительного проектирования, деятельности рабочей группы по проекту закона "Об объектах регионального значения, подлежащих отображению в Генеральном плане Санкт-Петербурга", работе комиссии по землепользованию и застройке и комиссии по подготовке изменений в Генплан города.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

14:40 Лукашенко прочит Порошенко победу на выборах главы Украины

14:15 Беглов проинспектировал новую школу в Невском районе

14:04 Беглов подписал постановление о создании «Центра организации социального обслуживания»

13:59 Шендерович: Песня про "бомбочки на Вашингтон" утратила свою ироничность   1

13:40 Комитет по энергетике отчитался о проделанной в 2018 году работе

13:20 Петербургский сквер назвали в честь "братского" иранского города   3

13:10 "Проект" опубликовал расследование о "миллиардах" Жириновского и ЛДПР   2

12:59 Солонников рассказал о рейтингах кандидатов в губернаторы Петербурга   2

12:20 Беглов попросил анонимных "минёров" остановиться: Нам сегодня непросто   5

12:17 Коммунальная авария оставила без тепла 13 зданий в центре Петербурга

11:53 Максим Шевченко: Дмитриева - страшный сон Беглова   5

11:50 Единоросс Купченко удивился предложению однопартийцев помочь всем городским бездомным

11:40 Задержана руководитель Дома офицеров на Литейном   2

11:23 Лукашенко согласился на единую с Россией валюту   5

11:17 В ЗакСе создадут рабочую группу по вопросу “веселящего газа”   2

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.