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Новости

16:25

СПЧ: Зэки Владимирского централа жалуются на побои и "пытки" музыкой

Узники Владимирского централа (тюрьмы №2) пожаловались в президентский Совет по правам человека на то, что их систематически избивают сотрудники ФСИН, а также на назойливую музыку, беспрестанно воспроизводимую в стенах учреждения, поделился с "МБХ Медиа" член СПЧ Андрей Бабушкин.

"Они жаловались на три вещи. Первое - ночью и днем звучит музыка. Второе - один из них жаловался на то, что к нему применялось физическое насилие и угрозы избиения. Третье - письма, направляемые в СПЧ не доходят до адресата", - уведомил Бабушкин.

По сведениям, которыми поделились с ним арестанты, в колонии нередки побои, фигурантами которых являются заключенные.

Объяснил Бабушкин и то, какие нарицания вызывает "плейлист" в колонии.

"Музыка обычная, приятная. Но когда она играет сутки напролет, то человек начинает ее ненавидеть. Заключенные спят под музыку, встают под музыку, пишут письма под музыку", - сообщил он.

В связи с обозначенными выше прецедентами правозащитник планирует обратиться с соответствующими заявлениями в прокуратуру, Следком, уполномоченному по правам человека в России.

Напомним, в конце 2018 года после того, как один из арестантов в результате пыток лишился языка, во Владимирском централе приступили к проверке объединенные силы полиции и прокуратуры. Позднее, впрочем, пострадавший от своих претензий к ФСИН отказался, заявив, что навредил себе сам.

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17:06   Игорь  
Шнур певец авторитетный,
Но нельзя же день и ночь
Посылать туда конкретно,
Пацанам уже невмочь!

16:46    
При Сталине такое было...

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