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16:50

Бастрыкин: Низкий процент оправдательных приговоров в РФ - признак эффективной работы СК

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил на заседании коллегии по итогам работы СК в 2018 году, где рассказал о том, почему разница между количеством оправдательных и обвинительных приговоров, вынесенных российскими судебными ведомствами, столь велика, извещает РИА "Новости".

"Из 108 тысяч уголовных дел, которые были направлены в суды следователями СК, было лишь 516 случаев оправдания, что составляет 0,51% объёма следственной работы", - уведомил глава Следкома.

Бастрыкин напомнил также, что в 2017 году эти же показатели не особо различались: на 128 тысяч дел - 534 оправдательных вердикта.

По мнению председателя СК, столь колоссальная разница в результатах говорит лишь о "добросовестной" работе ведомства, передает "Эхо Москвы".

"Низкий процент оправдательных приговоров в России является признаком эффективности работы СК", - сообщил Бастрыкин, добавив, что в Европе этот же показатель составляет 20%.

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17:50   Сергей Леонидович  
"Бастрыкин: Низкий процент оправдательных приговоров в РФ - признак эффективной работы СК" . . . или низкой квалификации судей . . .или отсутствия у подозреваемых денег на хороших адвокатов . . .или устойчивое закрепление в России телефонного права. Правильный ответ выбираем сами.

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