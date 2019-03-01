Именем Сталина: В Мариинском дворце не хотят тревожить память о вожде

Депутаты Законодательного собрания не захотели включать в повестку следующего заседания петербургского парламента проект постановления «О запрете увековечивания памяти Сталина». Инициативу разработала фракция «Яблоко». Против нее выступили коммунисты. Их поддержали представители «Единой России», заявившие, что лидер «яблочников» Борис Вишневский пиарится перед губернаторскими выборами.

Представители фракции «Яблоко» предлагают демонтировать по всей стране памятники, бюсты и мемориальные доски, связанные с именем Иосифа Сталина. Также они хотят переименовать географические объекты, в названиях которых есть отсылка к фамилии советского правителя. На новые попытки увековечить имя вождя предлагается наложить запрет. Нарушившие эти требования, по мнению демократов, должны будут оплатить денежные штрафы.

Проект постановления, составленный «Яблоком», был направлен в ЗакС еще 22 ноября 2017 года. Впоследствии фракция КПРФ выступила против рассмотрения этого вопроса на пленарном заседании, единороссы поддержали коммунистов. 1 марта «яблочники» предприняли новую попытку. Лидер фракции Борис Вишневский попросил комитет по законодательству снова рассмотреть возможность включения его инициативы в повестку заседания. Вишневский рассказал ЗАКС.Ру, что для него было принципиально важно поднять этот вопрос накануне 5 марта, когда сталинисты проводят мероприятия, приуроченные к годовщине смерти вождя.

- На мой взгляд, эта тема актуальна, потому что возрождается сталинское государство, где государство важнее человека, где человек – это пыль под ногами, где органы никогда не ошибаются, - отметил Вишневский.

В комитете по законодательству инициативу депутата восприняли иначе. Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова назвала попытки «яблочников» внести свою инициативу «ритуальными танцами вокруг имени Сталина».

- Я считаю, что это не борьба с памятниками, а исторический вандализм, - заявила Ходунова на заседании комитета. - Надо не забывать, что этот человек более 20 лет был лидером советского государства. Уже рухнул Советский союз, разрушен советский строй, русофобы уже могут успокоиться по поводу Иосифа Виссарионовича.

Коммунистка напомнила, что географические объекты именем советского лидера называли не только в странах бывшего СССР. Есть, например, улица Сталина во французском городке Эссом-сюр-Марн, есть Сталин-роуды в индийском Коччи и британском Колчестере. В китайском Харбине именем «отца народов» назвали парк. Еще больше объектов в различных городах мира напоминают о Сталинградской битве. В Париже даже есть станция метро «Сталинград». Она расположена на одноименной площади.

По мнению Ходуновой, если в разных концах мира имя Сталина «звучит и никого не смущает», то в России тем более нельзя становиться «вандалами своей собственной истории».

- Борис Лазаревич крайне настойчиво раз второй раз предлагает этот проект, – обратился к Ходуновой председатель комитета по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия»). - Мы, конечно, ждем его на заседании нашего комитета, но что-то надо с ним делать. Ольга Архиповна, может быть, вам пригласить его на собрание своей фракции и провести разъяснительную беседу?

Коммунистку поддержал и другой единоросс Сергей Купченко:

- Пускай Борис Лазаревич включает в этот перечень и Ивана Грозного, и Петра I, потому что всё понятно: кровавые диктаторы, которые рубили головы налево и направо, закапывали в санкт-петербургскую землю десятки тысяч строителей. И переименовать Санкт-Петербург опять в неизвестно что.

В итоге единороссы и коммунисты проголосовали против включения вопроса в повестку заседания. Следом они отклонили еще одно предложение «яблочников»: о внесении изменения в Устав Петербурга. Фракция предложила прописать в главном законе города, что губернатор обязан согласовывать с депутатами кандидатуры членов городского правительства и глав районов. При обсуждении этой инициативы депутат Купченко заявил, что Вишневский вносит свои проекты «для прессы, чтобы просто пообсуждать».

Голосовавший против включения в повестку заседания обоих вопросов единоросс Алексей Цивилев в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру сообщил, что считает антисталинский поход Бориса Вишневского частью его предвыборного пиара:

- Мне кажется это пиар-подвиги Вишневского на пути выдвижения в губернаторы. Манипулировать большими личностями ради собственного [блага], я считаю, не совсем корректно. Мы должны найти согласие в обществе. Мы, наверное, еще к нему не пришли. Мы рады тому, что у нас был подъем, что мы стали сверхдержавой, что мы выиграли войну, но при этом кто-то не готов признавать ГУЛАГи, которые были, репрессии. Еще, наверное, общество к этому не готово.

Сам Вишневский заявил, что к дискуссии не готова в первую очередь «Единая Россия», потому что опасается исторических параллелей.

- Они боятся, что обсуждение этого вопроса выведет на обсуждение ползучей сталинизации власти, - считает депутат «Яблока».

Однако поднять в стенах Мариинского дворца вопрос о топонимическом наследии «отца народов» он обещает. Вишневский намерен инициировать включение проекта постановления в повестку на совете фракций в понедельник, 4 марта. Кроме того, на пленарном заседании будут принимать законопроект о юридической поддержке жертвам политрепрессий. Велика вероятность, что дискуссия о роли Сталина в истории продолжится и при его обсуждении.

Сергей Еремеев

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