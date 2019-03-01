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18:16

"Мостотрест" отремонтирует петербургские переправы за 778 млн рублей

Обслуживающая городские переправы и подведомственная Смольному компания "Мостотрест" разместила на портале госзакупок ряд тендеров на ремонт возвышающихся над водой искусственных дорожных сооружений, объявили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В числе лотов - конкурсы на капремонт Зеленого моста стоимостью 501,2 млн рублей, капремонт Торгового моста стоимостью 80,1 млн рублей, и ремонт Пенькового моста с максимальной ценой контракта 60,9 млн рублей.

Заявки на обозначенные конкурсы принимаются с 28 февраля по 28 марта. Подрядчиков выберут 11 апреля.

Помимо прочего, с 28 февраля принимаются заявки для участия в электронных аукционах по ремонту Семеновского моста (4,5 млн рублей) и эстакады у Ушаковского моста (18,1 млн рублей).

Вместе с ними в "реновации" нуждаются Колтушский (48,9 млн рублей) и Российский путепроводы (64,5 млн рублей).

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