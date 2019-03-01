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18:46

Bloomberg: С начала года пребывающий под санкциями Дерипаска обогатился на 1 млрд долларов

Экс-президент "Русала", российский предприниматель Олег Дерипаска, даже несмотря на присутствие в санкционном списке США, стал богаче на 1 млрд долларов с начала 2019 года, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в котором бизнесмен занимает 490 место.

Таким образом, подсчитали эксперты, общий материальный актив Дерипаски составил почти 4 млрд долларов. Из списка "богатейших мира сего" по версии Bloomberg миллиардер выбыл прошлым летом. А 2018 году ввиду санкционного давления предприниматель потерял рекордные для себя 5,7 млрд долларов.

Помимо Дерипаски в перечне BBI представлены и другие видные российские коммерсанты, являющиеся завсегдатаями списка. Например, Владимир Потанин (35 место с 21,3 млрд долларов), Алексей Мордашов (50 место, 18,5 млрд), Вагит Алекперов (51 место, 18,4 млрд), Алишер Усманов (72 место, 15,8 млрд), Роман Абрамович (74 место, 15,6 млрд), Геннадий Тимченко (87 место, 14,3 млрд), Виктор Вексельберг (93 место, 14 млрд) и другие.

Дерипаска покинул совет директоров "Русала" в 2017 году. Прошлой весной, в апреле, он пострадал сильнее других российских олигархов ввиду попадания в так называемый "кремлевский доклад" США. Всего в санкционном списке американцев значатся более 50 российских персон и организаций. Ограничения связаны с предполагаемым вмешательством российской элиты в американские президентские выборы 2016 года.

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19:14    
Вот куда пошла экономия на пенсиях!

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