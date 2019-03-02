Умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов

На 89-м году жизни сончался лауреат Нобелевской премии по физике, депутат Госдумы Жорес Алферов, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Сведения подтвердила помощница Алферова Наталья Борисовна, передает телеканал «360». По ее словам, он умер в больнице в ночь на 2 марта. Подтвердила смерть Алферова и его жена Тамара, передает РИА «Новости».

В конце ноября 2018 года Алферова госпитализировали с подозрением на инсульт. Тогда его состояние удалось стабилизировать.

Жорес Алферов – доктор технических наук, вице-президент РАН, депутат Госдумы от КПРФ. Стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур.