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Новости

11:05

Михаил Горбачев отметит 88-й день рождения в кругу семьи

Президенту СССР Михаилу Горбачеву 2 марта исполняется 88 лет, на этот день у него не запланировано каких-либо публичных торжественных мероприятий, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павла Палажченко.

Свой 88-й день рождения Горбачев отметит в кругу семьи и друзей, сообщил Палажченко. В этот день бывший советский лидер получает в основном письма и телеграммы, в том числе правительственные, некоторые поздравления приходят через интернет, отметил представитель фонда.

Михаил Горбачев возглавлял СССР с 1985 года, в 1990-1991 годах был первым и единственным президентом СССР. В 1990 году стал лауреатом Нобелевской премии мира.

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13:18   Таиров Фахратдин   tfs-58@mail.ru
Участь предателя - бесславие, презрение и забвение!
Всегда и во все времена предатели были прокляты собственным народом!
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу." - Тацит
Многие справедливо возмущаются: почему же «принципиальный» В.Илюхин - начальник Управления по надзору за исполнением законов о государственной безопасности Прокуратуры СССР, один из самых информированных в то время людей, с 19 августа 1991 года (когда разразился ГКЧП) до 4 ноября 1991, молчал как рыба? Почему же не возбудил уголовное дело против своего благодетеля - М.Горбачева, обвинив его в государственной измене?..
https://anticriminal.livejournal.com/5738.html

12:19    
Презираю капитана, который сошёл и остался в чужом порту. Много ли денег он сможет взять с собой на тот свет? А проклятия людей возьмёт все.

11:15    
Когда же уже сдохнет этот проклятый иуда, национал-предатель, разрушивший СССР!

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