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Новости

18:00

Перед штабом Навального с надписями "штаб педофилов" провели пикет "в защиту дтей"

Неизвестные изрисовали здание на Вознесенском проспекте, 33, где расположен штаб Навального, надписями «штаб педофилов», сообщается в Telegram-канале «Протестный Петербург».

Днем 2 марта надписи частично убрали, а у штаба собрались люди с плакатами, утверждающие, что их акция согласована, передает «Медиазона». Себя эти люди называли «возмущенной молодежью» и утверждали, что не знакомы друг с другом. По свидетельству журналистов, к зданию их привел организатор, который расставил пикетчиков.

Среди людей с плакатами узнали Дмитрия Мякшина – бывшего активиста штаба Навального. Ранее его приговорили к двум годам условно, признав виновным в приминении насилия к полицейскому на акции 12 июня 2017 года. Незадолго до оглашения приговора Мякшин заявил, что вступил в «Молодую гвардию "Единой России"».

Откуда пикетирующие знали о времени и месте акции, объяснить они не смогли. По их утверждению, они собрались, просто узнав «о самом происшествии» - скорее всего, об уголовном деле в отношении активиста движения «Весна» Владимира Казаченко. Ранее его арестовали на два месяца по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

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18:47    
Что-то не слышно визгов сторонников ВОРА насрального, что это проплаченный фейк от кровавой власти. Оказывается, у них в рядах мОлодежи (как говорил незабвенный Хрущёв), поддерживающей фбк, не только уроды, бездельники,  недоумки и провокаторы, но и педофилы ! Браво, какие "приятные" организации ! И какими баранами надо быть , чтобы верить "разоблачениям" организации, которой руководит официально признанный ВОР, а в рядах молодых помощников тусуются ПЕДОФИЛЫ !

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