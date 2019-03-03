Четырбок просит Беглова перенести "Алые паруса" с 22 июня на другой день

Петербургский парламентарий Денис Четырбок обратился к врио градоначальника Александру Беглову с просьбой перенести дату празднования "Алых парусов", которые в этом году, вероятнее всего, пройдут в ночь с 21 на 22 июня.

"22 июня в России - День памяти и скорби. Более трагической даты в нашей истории нет. Это день начала войны, которая принесла советскому народу огромные бедствия и унесла миллионы жизней. Встречать День памяти и скорби праздничным салютом - это, мягко говоря, неправильно", - полагает депутат.

Вместе с тем, Четырбок отметил, что в случае, если дата проведения праздника всех выпускников выбрана окончательно, то городским властям стоить по возможности перенести время старта салюта - до наступления 22 июня, например, в 22-23:00.

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