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Новости

15:20

Ройзман: Мусорный коллапс показывает лишь наше отношение к своей родной земле

Екатеринбургский политик Евгений Ройзман у себя в видеоблоге вкратце обрисовал мусорные проблемы, в которых с начала 2019 года погрязла большая часть регионов России, и обозначил ориентиры, которые должна поставить перед собой федеральная власть для того, чтобы побороть образовавшийся коллапс.

Напомним, с 1 января 2019 года на территории РФ вступил в силу новый закон об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В частности, он предписывает складировать ТКО на специальных полигонах вместо локальных свалок. Несмотря на это в ряде российских субъектов местные власти до сих пор не определились с выбором оператора, в связи с чем местные жители столкнулись с тем, что мусор не вывозится - отходы заполоняют собой помойки, повсеместно разрастаясь и распространяя вонь и захламление.

"Мусорная проблема обострилась сейчас потому, что государство не хочет вкладывать деньги в инфраструктуру, у государства – Крым, Донбасс, Сирия, Венесуэла, Центральная Африка. Ну и, конечно, сумасшедшие деньги, которые вваливают в пропаганду. Все мусорные проблемы сильные пытаются решать за счет слабых. Крупные города – особенно Москва – за счет малых соседей", - начал Ройзман.

Повсеместные антимусорные протесты - это показатель того, уверен экс-мэр Екатеринбурга, что люди не хотят жить будучи погребенными под отходами, в то время как власти наглядно демонстрируют лишь циничное и "абсолютно наплевательское" отношение к беде.

"История с мусорными свалками – очень серьёзная ещё и потому, что носит для людей откровенно унизительный характер. Ни один здравомыслящий человек, который любит свою родину, никогда не допустит мусор на свою территорию и никогда к этому спокойно относиться не будет. Выход есть: федеральные власти должны начать всерьёз заниматься этой проблемой и начать вкладывать в её решение деньги, особенно – в создание инфраструктуры. Нужно работать с людьми и объяснять им, почему необходим раздельный сбор мусор и так далее. Именно здесь должна быть пропаганда, а не в том, чтобы по стране возить какую-то технику из Сирии – это вообще апофеоз идиотизма. Все города-миллионники по периметру завалены мусором. Мусорный коллапс показывает наше отношение к своей родной земле и ничего больше", - подытожил политик.

Добавим, в Подмосковье и Архангельской области до сих пор не утихают "мусорные бунты": народ протестует против разрастающихся свалок, отравляющих жизни людей, требуя как минимум введения системы раздельной сортировки отходов.

Между тем, Владимир Путин к раздельному сбору мусора относится скептически: "Мы никогда этим не занимались. Десятилетиями сбрасывали мусор в ямы".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:55    
"...десятилетиями сбрасывали мусор в ЯМЫ...". В Ленинграде такого никогда не было. Вот интересно в каком регионе, в каком городе или селе Владимир Владимирович впитал этот "традиционный многолетний опыт" утилизации отходов???
По своему опыту могу предположить, что мусорные ямы распространены больше в южных регионах, тогда как в северных и, в т.ч. в Ленинграде приняты мусорные кучи, потому что из-за высокого стояния грунтовых вод и общей влажности в ямах будет вода. Говорят, что Путин вырос в Ленинграде?

18:17    
Бывший мэр прав. Много у нас мусора. Всех не перечесть. Можно начать с него самого. Далее навальный, быков, латынина, невзоров, вишневский, резник, чубайс, коллектив "эха", "дождя". ЗАКС.ру, все "акимвисты", блогеры и прочие бездельники. Места не хватит всех перечислить. Расплодились, как вши.  Пора проводить санитарную обработку, да не видно лидеров. Нет Джугашвили и Жукова. Через месяц было бы чисто.

17:20    
В этом и суть подрывной работы прозападной "пятой колонны", что любой повод(снег, мусор идр.) используется на дестабилизацию ситуации в стране! Мусорная проблема существует во всех(!!!) странах мира, везде борются с ней крайне тяжело, но там общество нацелено на её решение, а у нас сразу приплетаются Крым, Сирия на борьбу с властью(!!!!!!!!), а не предлагаются эффективные меры в борьбе с мусором и тд.

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