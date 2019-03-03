Ройзман: Мусорный коллапс показывает лишь наше отношение к своей родной земле

Екатеринбургский политик Евгений Ройзман у себя в видеоблоге вкратце обрисовал мусорные проблемы, в которых с начала 2019 года погрязла большая часть регионов России, и обозначил ориентиры, которые должна поставить перед собой федеральная власть для того, чтобы побороть образовавшийся коллапс.

Напомним, с 1 января 2019 года на территории РФ вступил в силу новый закон об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В частности, он предписывает складировать ТКО на специальных полигонах вместо локальных свалок. Несмотря на это в ряде российских субъектов местные власти до сих пор не определились с выбором оператора, в связи с чем местные жители столкнулись с тем, что мусор не вывозится - отходы заполоняют собой помойки, повсеместно разрастаясь и распространяя вонь и захламление.

"Мусорная проблема обострилась сейчас потому, что государство не хочет вкладывать деньги в инфраструктуру, у государства – Крым, Донбасс, Сирия, Венесуэла, Центральная Африка. Ну и, конечно, сумасшедшие деньги, которые вваливают в пропаганду. Все мусорные проблемы сильные пытаются решать за счет слабых. Крупные города – особенно Москва – за счет малых соседей", - начал Ройзман.

Повсеместные антимусорные протесты - это показатель того, уверен экс-мэр Екатеринбурга, что люди не хотят жить будучи погребенными под отходами, в то время как власти наглядно демонстрируют лишь циничное и "абсолютно наплевательское" отношение к беде.

"История с мусорными свалками – очень серьёзная ещё и потому, что носит для людей откровенно унизительный характер. Ни один здравомыслящий человек, который любит свою родину, никогда не допустит мусор на свою территорию и никогда к этому спокойно относиться не будет. Выход есть: федеральные власти должны начать всерьёз заниматься этой проблемой и начать вкладывать в её решение деньги, особенно – в создание инфраструктуры. Нужно работать с людьми и объяснять им, почему необходим раздельный сбор мусор и так далее. Именно здесь должна быть пропаганда, а не в том, чтобы по стране возить какую-то технику из Сирии – это вообще апофеоз идиотизма. Все города-миллионники по периметру завалены мусором. Мусорный коллапс показывает наше отношение к своей родной земле и ничего больше", - подытожил политик.

Добавим, в Подмосковье и Архангельской области до сих пор не утихают "мусорные бунты": народ протестует против разрастающихся свалок, отравляющих жизни людей, требуя как минимум введения системы раздельной сортировки отходов.

Между тем, Владимир Путин к раздельному сбору мусора относится скептически: "Мы никогда этим не занимались. Десятилетиями сбрасывали мусор в ямы".

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