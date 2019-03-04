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Новости

9:55

Во Пскове прошел крупный митинг против строительства химического завода

Псковское отделение "Яблока" сигнализировало о том, что в городе прошел крупнейший митинг за несколько последних лет: граждане протестовали 3 марта против строительства  химического завода "Титан-Полимер", появление которого назначено на 2019-й год. По солидарному мнению протестующих, новое производство неизбежно приведет к экологической катастрофе. Утверждается, что во время демонстрации удалось собрать 1800 подписей не согласных со строительством горожан.

Вместе с плакатами наподобие "Хотим дышать чистым воздухом" собравшиеся имели при себе и политические требования, оформленные письменно: в частности, люди выражали недовольство "антиэкстремистским" законодательством, ужесточающимся буквально с каждым годом.

Один из выступавших заявил со сцены, что предыдущий губернатор Псковской области, Андрей Турчак, "всё здесь загадил", что нашло отклик и согласие в лицах манифестантов.

Спикеры уповали на то, что промышленное предприятие, которое вскоре появится в городе, перед своим строительством даже не прошло элементарной экологической экспертизы.

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10:07    
В бедной Псковской области работы нет, все стонут, что не на что жить...Власть строит завод, предоставляет рабочие места с хорошей зарплатой...опять плохо, требуют не открывать завод, опять стонут...В сельском хозяйстве области давно НИКТО не хочет работать, все сваливают в Москву или Питер.... хотя воды, земли полно в области...Потому Сталин и не давал крестьянам паспорта в своё время, чтобы у них не было возможности свалить в города, чтобы растили хлеб, производили мясо для десятков миллионов рабочих на тысячах строящихся и построенных заводов СССР!

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