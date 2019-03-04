Во Пскове прошел крупный митинг против строительства химического завода

Псковское отделение "Яблока" сигнализировало о том, что в городе прошел крупнейший митинг за несколько последних лет: граждане протестовали 3 марта против строительства химического завода "Титан-Полимер", появление которого назначено на 2019-й год. По солидарному мнению протестующих, новое производство неизбежно приведет к экологической катастрофе. Утверждается, что во время демонстрации удалось собрать 1800 подписей не согласных со строительством горожан.

Вместе с плакатами наподобие "Хотим дышать чистым воздухом" собравшиеся имели при себе и политические требования, оформленные письменно: в частности, люди выражали недовольство "антиэкстремистским" законодательством, ужесточающимся буквально с каждым годом.

Один из выступавших заявил со сцены, что предыдущий губернатор Псковской области, Андрей Турчак, "всё здесь загадил", что нашло отклик и согласие в лицах манифестантов.

Спикеры уповали на то, что промышленное предприятие, которое вскоре появится в городе, перед своим строительством даже не прошло элементарной экологической экспертизы.