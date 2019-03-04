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10:52

Шишкину тревожит продажа усадьбы Орловых-Денисовых через интернет

Усадьбу Орловых-Денисовых, построенную в Коломягах в первой половине XIX века, собираются продать через торговый интернет-сервис Avito, сообщила ЗАКС.Ру лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина, подчеркнув, что это уже не первая попытка собственника - ООО «БалтикСтрой» (группа «Су-155») - таким способом избавиться от особняка, нуждающегося в ремонте. Если верить объявлению, то владелец, в 2011-м году выкупивший объект у города за 40 млн рублей, теперь рассчитывает получить за него 70 млн.

Шишкина опасается, что здание может перейти в руки еще менее добросовестного владельца, чем предыдущий, и поэтому обратилась в КГИОП с просьбой отследить детали будущей купли/продажи, а также не выдавать разрешения на снос ветшающего здания.

"Прошу установить надзор за сделкой и проконтролировать готовность и способность нового владельца соблюсти охранные обязательства, которые наложены на объект", - говорится в ее письме.

По словам политика, судьба особняка, которая занимает ее много лет, беспокоит весь город и требует к себе особого внимания. Справедливороссы подчеркивают, что первичное охранное обязательство требовало от собственника проведения ремонта до лета 2014-го года, однако реальных шагов в этом направлении совершено не было: дело обходилось штрафами.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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