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Новости

11:59

Лимонов предложил свой способ увеличения рождаемости

Писатель и политик Эдуард Лимонов осудил те, с его точки зрения, полумеры, которые использует российское государство в борьбе за улучшение демографической ситуации. Тема, уверяет, одновременно и сверхважная, и имеющая мало точек пересечения с холодным расчетом, а потому следует действовать в этом направлении более радикальными путями, "насильственными методами". Свои соображения на этот счет лидер "Другой России" изложил в "Живом журнале".

Изъять из обращения противозачаточные таблетки и презервативы тоже. Запретить аборты. Разрешить вступать в брак с 14 лет, малолетки станут плодиться как кролики. Вместо этого сейчас занимаются голимой чепухой: какие-то жалкие рублики обещают, материнский дохлый капитал, ссудки, ссуды всякие. 

Эдуард Лимонов

По убеждению политика, повышение рождаемости в стране - это вопрос страсти и темперамента, а "не соло на калькуляторах".

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12:12    
При ВЕЛИКОМ Сталине ЕСТЕСТВЕННЫЙ прирост населения СССР был выше в 20 раз, чем сейчас, потому за годы его правления численность населения Отечества выросла почти на 50 миллионов человек(!!!!!!!!!!!!!!!), несмотря на огромные потери в годы Великой Отечественной войны, а сейчас при Путине в мирное время население России сокращается, а Россия вымирает! Лимонов всякий бред несёт, а причина СТАЛИНСКОЙ победы в вопросе роста населения в том, что он создал замечательные социальные условия, когда люди стремились как можно больше заводить детей! Плюс ряд административных мер, включая и уголовную ответственность за гомосексуализм(до 5 лет тюрьмы)...Сейчас в России миллионы гомосеков, а значит МИЛЛИОНЫ девушек не обзавелись семьёй, не родились миллионы(!!!!!!!!!!!!!!!) ребятишек и тд. Слава Сталину в веках!!!

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