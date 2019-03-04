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Новости

12:39

Ганапольский: Харизмой Немцова не обладает даже господин Навальный

Политический обозреватель Матвей Ганапольский, наблюдая за политической жизнью и уличными акциями, пришел к мысли, что убитый в 2015-м году оппозиционный политик Борис Немцов жив. На столь необычную мысль его навело отсутствие сопоставимых с ним по сумме личных качеств "протестных" политиков в современной России и неугасающую популярность погибшего, наглядно обозначающуюся в ежегодных уличных митингах и шествиях его памяти.

Немцова убили, а он, как Ленин, жив. Это говорит о такой харизме, которой, я бы даже сказал, не обладает никто из оппозиции, даже господин Навальный, который многое сейчас делает на оппозиционном фронте. Это странная весомость человека, которого убили, но люди не соглашаются вычеркнуть его из живых. 

Феномен парадоксален, с его слов, еще и тем, что Немцов не стоял во главе какой-либо секты, не придумал никакого учения и даже не написал книги "Как победить Путина".

Политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту близ Кремля в ночь на 28 февраля 2015 года. По данным следствия, киллер выстрелил в спину лидеру партии ПАРНАС пять раз, после чего стремительно исчез из центра столицы. Он получил двадцатилетний тюремный срок. Организаторы и заказчики злодеяния не найдены до сих пор, и семья Немцова предполагает, что поиск, в сущности, и не ведется вовсе.

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15:26    
15-14 надеюсь вас поймут в Скворечнике "умные" обитатели. Выдадут вам биты, вилы и прочее дреколье. И с криком "Ура" в бой. Спорить с вами, как понял бесполезно. Как победите всех госдеповцев, сообщите глав врачу. Вам медаль положена, или орден, даже.

15:17    
Плейбой - да, но не Гевара.

15:04    
14-47 надо понимать нам предвыборные обещания в лице Путина и ЕР давала 5 я колонная, и за пенсионный возраст она же в Госдуре голосовала, и цены на всё повышает, и коррупцию с кризисом навела. Да, вы, батенька, серьёзно больны! Вам бы в палату № 6, полечиться. Там обсудите план борьбы с ворогами с Наполеоном,Кутузовым, и с другими почтенными обитателями данного заведения.Полечитесь, уколы поделайте, потом и что то комментируйте. То бред несёте, ни в какие ворота не лезет!

14:47    
14:34. Я вот специально для таких бестолковых как вы повторяю! Повторение-мать учения! Сегодняшние тарифы, цены, повышение пенсионного возраста как раз и предопределила "ПЯТАЯ КОЛОННА" советских времён, уничтожившая по лекалам ЦРУ СССР, Советскую власть с с множеством социальных благ, отменённых буржуазной властью в 90-е годы и сейчас!

14:34    
13-14 неужели нельзя не перечитывать избитые фразы " пятая колонна, Госдеп США, и другую белеберду. Когда повторяешь всё это постоянно, складывается впечатление умственной отсталости агитатора. Который вызубрил десяток подобных фраз и повторяет их каждый день. Кабы не забыть. Тем более никто не поверит, что 5 я колонна и США, повысила нам выход на пенсию, повышает тарифы ЖКХ, цены на всё и придумывает всё новые и новые поборы и налоги.

13:14    
Есть горстка истинных праволиберальных поклонников Ефимыча, это правда...Это как до сих пор есть почитатели Троцкого...Есть несколько тысяч человек в России из прозападной "пятой колонны", которые нагло используют Немцова в свей подрывной работе против РФ, носятся с ним, как исламисты таскают трупы погибших по улицам...В принципе это всё! Налицо крах прозападной оппозиции в России и это при легально работающих антироссийских информационных центрах от "Свободы" до "Эхо","Дождя" и тд. В ЦРУ от этого в ярости и печали!

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