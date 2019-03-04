Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

12:18

Байкер Хирург и "Ночные волки" научат магаданских подростков патриотизму

Руководство Магаданской области подписало соглашение о сотрудничестве с НКО "Русские мотоциклисты" - организацией, действующей при байк-клубе "Ночные волки". О совместной кооперации договорились Александр Залдостанов (более известный по кличке "Хирург") и глава региона Сергей Носов.

В рамках соглашения подростков, проживающих в Магаданской области, летом отправят на отдых в Крым, где у "Ночных волков" имеется собственная база в районе горы Гасфорта в Севастополе.

"Для молодёжи организуют спортивные площадки и уроки патриотизма, кроме того, дети смогут попробовать себя в организации известнейшего байк-шоу страны", - отмечается в пресс-релизе.

Хирург - основатель первого российского байк-клуба "Ночные волки", также он является учредителем ряда иных мотоклубов. Известен своими эпатажными выходками и высказываниями, часто заявляет, что дружит с Владимиром Путиным.

Добавим, с 2012 по 2017 год "Ночные волки" получили не менее 60 млн рублей президентских грантов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:35    
Интересно, какому "патриотизму" могут научить подростков [цензура]аст "херург" Задомсралов и его "ночные шакалы"?

14:39    
12-54 Хирург - Задовставов, твой друг? Тогда понятно кто ты. Скажи мне кто твой друг - и я скажу кто ты!

14:39    
13:57. В Крыму всем места хватит!!! Реально береговая черта Крыма застроена процентов на 20-25, побережье Азовского моря вообще не тронуто...Да и пустующих баз отдыха, пансионатов,турбаз, пионерлагерей и др. с советских времён сотни...

13:57    
12-54
Браво! Под шумок отсосали базу отдыха в Крыму. Молодцы.

13:40    
Все на отдых в Крым! Скоро уже и поезда туда через Керченский мост пойдут! Помните скорый №7 "Ленинград-Севастополь" отправлением в 20 часов с Московского вокзала??? Скоро повторим!

12:54    
Хирург-браво! "Ночные волки"-молодцы!!! Настоящие патриоты России! Это вам не слюняво-гомосечные прозападники!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

18:48 Защитники парка Интернационалистов поучаствуют в муниципальных выборах

18:30 Горожане недовольны постоянными протечками на "Беговой"

18:25 Беглов собирается "качественно вымыть город"

18:14 Смольный обосновал законность митингов НОД в ответе Вишневскому

17:56 В московском офисе "Открытой России" после обысков обнаружены поддельные визитки движения

17:35 Метрополитен потратит 65 млн рублей на установку антивандального покрытия

17:30 Бортко: Нужно менять политику Петербурга, направление власти - за это я и выступаю   1

17:00 Большой петербургский велопарад пройдет в мае

16:55 В масленичную неделю петербургских бездомных накормят блинами

16:36 Обманутые дольщики спровоцировали пробку на Колтушском шоссе

16:18 Врански с единомышленниками обжалует в суде задержания на пикетах   1

16:18 Цакунов заявил, что полицейские били его в автозаке   4

16:14 Смольный установит штрафы за использование городских причалов без оплаты

15:57 Либертарианцы проведут акцию против "изоляции Рунета"

15:10 Смольный готов отдать почти миллион рублей на мешки для мусора

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.