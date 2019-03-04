Байкер Хирург и "Ночные волки" научат магаданских подростков патриотизму

Руководство Магаданской области подписало соглашение о сотрудничестве с НКО "Русские мотоциклисты" - организацией, действующей при байк-клубе "Ночные волки". О совместной кооперации договорились Александр Залдостанов (более известный по кличке "Хирург") и глава региона Сергей Носов.

В рамках соглашения подростков, проживающих в Магаданской области, летом отправят на отдых в Крым, где у "Ночных волков" имеется собственная база в районе горы Гасфорта в Севастополе.

"Для молодёжи организуют спортивные площадки и уроки патриотизма, кроме того, дети смогут попробовать себя в организации известнейшего байк-шоу страны", - отмечается в пресс-релизе.

Хирург - основатель первого российского байк-клуба "Ночные волки", также он является учредителем ряда иных мотоклубов. Известен своими эпатажными выходками и высказываниями, часто заявляет, что дружит с Владимиром Путиным.

Добавим, с 2012 по 2017 год "Ночные волки" получили не менее 60 млн рублей президентских грантов.