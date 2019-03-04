Шесть петербургских парков свяжут между собой велодорожками

Смольный открыл конкурс на создание двух велосипедных маршрутов, передает пресс-служба городского правительства. Один из них должен будет соединить четыре зеленых зоны в Кировском и Красносельском районах, а второй - два парка в Красногвардейском.

Документация. прилагающаяся к разыгрываемому государственного контракта, обязывает подрядчика представить проект благоустройства дорожек не позднее ноября нынешнего года. До ноября 2020-го года от него требуется проект перепланировки светофоров на пути веломаршрутов.

Окончание всего цикла работ намечено на 2021-й год. Маршрут, предназначенный для Кировского района, протянется от Воронцовского сквера до парка Сосновая поляна. В Красногвардейском районе новая велодорожка свяжет между собой Заневский проспет и парк Малиновка.