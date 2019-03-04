Смольный готов отдать почти миллион рублей на мешки для мусора

Администрация губернатора Петербурга объявила аукцион на поставку полиэтиленовой пленки и мешков для мусора. Максимальная цена контракта 953 тысячи рублей.

За эти средства Смольный надеется получить более трех тысяч рулонов мешков различного объема и плотности и 124 рулона пленки.

Отметим, в 2018 году администрация губернатора закупила в январе более пяти тысяч мешков для мусора примерно того же объема и плотности. Но обошлись они городской казне гораздо дешевле - всего в 129,5 тысяч рублей. Хотя начальная цена контракта составляла 447 тысяч рублей.

А 117 рулонов полиэтиленовой пленки Смольный в начале 2018 года закупил всего за 62 тысячи рублей. В обеих закупках в 2018 году подрядчиком была компания ООО "ППК".