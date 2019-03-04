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16:36

Обманутые дольщики спровоцировали пробку на Колтушском шоссе

Обманутые при строительстве граждане, дольщики ЖК "Янино-парк", чья компания-застройщик СУ-155 признана банкротом, силой прорвались в свою законные квартиры, перед этим частично парализовав движение на Колтушском шоссе, извещает 47news.

Минувшим днем около пятидесяти человек вышли на дорогу с плакатами в руках и, постоянно передвигаясь по нерегулируемому пешеходному переходу близ улицы Ясной, требовали от властей решения их проблем.

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Фото: 47news

На баннерах дольщиков были обращения как к врио градоначальника Александру Беглову, так и обыкновенные послания, полные отчаяния: "Бороться нету больше сил, в квартирах жить хотим".

Некоторые водители манифест оценили одобрительно и встречали участников шествия гудками, другие автовладельцы такому раскладу были весьма не рады. Один из микроавтобусов чуть на задавил шагающих людей, сдавая назад.

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Фото: 47news

Следует отметить, что символическое перекрытие трасс - один из любимых приемов дольщиков. Беспрестанно переходя дорогу с плакатами в руках, они могут одновременно и протестовать, и избегать штрафов за организацию незаконного митинга.

"Нам обещали выдать ключи от квартир для того, чтобы мы начали делать там ремонт. Выяснилось, что застройщик не получил даже заключение о соответствии из-за проблем с технологическим присоединением", - поделилась одна из организаторов мероприятия Наталья Моисеенко.

После мирного шествия дольщики пришли на строительную площадку и проникли в свои недостроенные квартиры.

В компании "РК Строй", которая является генпродрядчиком строительства объектов в Янино, комментируя ситуацию, заявили следующее: "Мы понимаем всю социальную значимость проекта по достройке объектов «СУ-155» и находимся в постоянном диалоге с дольщиками, которые ждут свои квартиры. Сейчас конкурсным управляющим прорабатывается юридический механизм допуска участников долевого строительства в свои квартиры. Стоит отметить, что конкурсный управляющий (АО "СУ-155") ограничен законом о банкротстве, который не предусматривает всех случаев работы с дольщиками. Именно поэтому мы совместно ищем решения, но это всегда сказывается на сроках, так как любая процедура становится нетиповой".

Добавим, в Петербурге и Ленобласти деятельность застройщика затронула около 5 тысяч дольщиков, которые ожидают продолжения строительства ЖК "Каменка", ЖК "Новая Каменка" и ЖК "Янино-парк". Финансовые проблемы у застройщика СУ-155 начались в конце 2014 года. В декабре 2015 года к проблеме подключилось федеральное правительство, в 14 регионах обязательства компании перед дольщиками взял на себя АКБ "Российский капитал", который выступил в роли банка-санатора. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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