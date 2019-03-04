В масленичную неделю петербургских бездомных накормят блинами

Петербургская благотворительная организация "Ночлежка" призвала петербуржцев с 4 по 10 марта, в течение так называемой масленичной недели, приносить волонтерам блины для того, чтобы накормить бездомных.

"Масленица для голодных людей – это не только возможность разнообразить свой скромный рацион, но и прощание с зимой, самым тяжёлым временем для бездомных. Каждому важно чувствовать свою причастность к праздникам, особенно если человек чувствует себя исключенным из общества", - подчеркнул координатор проектов "Ночлежки" Андрей Чапаев.

Говорится о том, что блины принимаются любые - из кафе, магазинов, а также домашнего приготовления. Еду будут принимать в центральном офисе на Боровой улице, а раздавать - в пунктах обогрева и на стоянках "Ночного автобуса".