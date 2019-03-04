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17:35

Метрополитен потратит 65 млн рублей на установку антивандального покрытия

ГУП "Петербургский метрополитен" открыл торги, где подрядчику-победителю процедуры предлагается контракт на установку антивандального покрытия для станций. Начальная (максимальная) "цена вопроса" - 65,7 млн рублей, что явствует из документации, размещенной на сайте госзакупок.

Так называемую антивандальную пленку планируется нанести в общей сложности на 11,9 тысячах квадратных метров.

Перед непосредственно нанесением пленки ожидается, что исполнитель избавит облицовку станций от "стойких химических загрязнений".

Победитель на торгах определится 21 марта.

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