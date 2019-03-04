Активисты опасаются сноса выставленного на торги дома Забелиной

Фонд имущества Петербурга выставил на торги исторический доходный дом Забелиной, расположенный на 2-м Муринском проспекте, 31, поделились активисты движения "Живой город". Аукцион состоится 10 апреля.

Градозащитники отмечают, что в целом достаточно обветшалое здание еще пригодно для ремонта, однако несмотря на это, постфактум аукциона дом определенно снесут и произойдет это по ряду причин. Во-первых, в части 2-го Муринского проспекта, где находится предмет конкурса, нет охранных зон, поэтому снос исторических построек не воспрещен. Во-вторых, максимально разрешимая высота строительства в районе - 40-63 м, то есть в два с половиной раза выше пятиэтажного дома Забелиной. "Выбор будущего покупателя - ремонтировать или сносить и строить многоэтажку - при таких условиях очевиден", - сетуют активисты.

Изначально чиновники обсуждали вариант реконструкции строения за счет государственных средств. В 2014 году администрация Выборгского района извещала, что дом №31 по 2-му Муринскому проспекту включен в "Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2014-2022 годах". Однако, пишут градозащитники, в прошлом году планы чиновников по необоснованной причине поменялись.

В "Живом городе" просят КИО отложить проведение торгов как минимум до тех пор, пока "не будут приняты корректировки законодательства, запрещающие снос исторических зданий и строительство более высоких домов на 2-м Муринском, 31".

Дом Забелиной был построен до 1917 года.