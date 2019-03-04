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4 марта, 20:26

Союз Журналистов Петербурга просит Путина назначить экоэкспертизу участка под судебный квартал

У Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области вызывает опасение, что участок, на котором в ближайшее время начнется возведение судебного квартала, может послужить причиной городской экокатастрофы. В связи с этим им было направлено коллективное обращение Владимиру Путину с просьбой  дать распоряжение до начала строительства провести полную рекультивацию местности.

Дело в том, что на территории, отданной под застройку, ранее располагался российский научный центр "Прикладная химия", в стенах которого годами велась деятельность, связанная с использованием вредных и опасных  химических веществ. Это обстоятельство и привело к тому, что земля на участке, где планируется построить квартал, оказалась сильно загрязнена токсическими элементами. Ввиду того, что любая информация об объекте засекречена, общественность подозревает, что необходимый комплекс процедур по очистке территории принят не будет. Последняя экспертиза, проведенная в 2011 году, подтвердила, что в почве присутствуют следы опасных токсических веществ.

"Уверены, что без уточнения истинного экологического состояния участка и выполнения полноценной программы его рекультивации застраивать территорию недопустимо. Учитывая более чем столетнюю историю загрязнения вредными и опасными химическими веществами площадки планируемого строительства, и принимая во внимание ее географическое положение – в историческом центре пятимиллионного мегаполиса, являющимся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, призываем отказаться от политики сокрытия информации, сделав ее максимально доступной для общества", - говорится в обращении СЖП к президенту.

Журналисты просят главу государства оказать содействие "в организации общественного обсуждения и независимой экологической экспертизы разделов проектной документации, посвященных охране окружающей среды, инженерной подготовки территории и рекультивации площадки по адресу: Санкт-Петербург, ул. Добролюбова, д. 14".

Напомним, не так давно стало известно о том, что возведение судебного квартала доверили структурам бизнесмена Евгения Пригожина. На территории разместятся резиденция ВС РФ и сопутствующие ему учреждения, а также Дворец танцев Бориса Эйфмана.

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4 марта, 21:09    
Нам не нужно судебных кварталов. Нам нужен общественный парк на берегу Невы, можно зоопарк.
Судебный квартал может украсить собою Парнас или Обухово.

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