ФСИН потратит на покупку дистанционных электрошокеров более 11 млн рублей

Главный центр инженерно-технического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний собирается купить тысячу дистанционных электрошокеров за 11,5 млн рублей. Объявление о соответствующем аукционе размещено на портале госзакупок.

ФСИН необходимы устройства модели "АИР-107У". Средняя цена данного изделия - 11,5 тысяч рублей. Согласно конкурсной документации, каждый электрошокер должен быть рассчитан на три тысячи срабатываний, а радиус его действия составлять не менее 4,5 метров.

Поставщик электрошоковых изделий пока не определен.

Ранее на покупку точно таких же устройств МВД было потрачено 80 млн рублей, а Росгвардией - 14,6 млн рублей.