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Новости

9:30

Суд отправил главу Дома офицеров на Литейном в СИЗО

Кировский райсуд Петербурга до 24 апреля заключил под стражу Наталью Богатыреву - руководительницу Дома офицеров Западного военного округа на Литейном проспекте, 20, извещает пресс-служба судебных ведомств Петербурга. Женщине инкриминируют ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ч. 6 ст. 290 УК РФ (Взятка в особо крупном размере).

По версии следствия, Богатырева с 2015 по 2018 год на безвозмездной основе сдавала нежилые помещения во вверенном ей учреждении компании "Русский строительный дом". За указанный период времени общество с ограниченной ответственностью должно было перечислить главе Дома офицеров 6,4 млн рублей, однако с разрешения владелицы премии "Женщина года", коей Богатырева была награждена в прошлом году, компания не перечислила государству вообще никаких средств. Вместо стандартного договора аренды с "Русским строительным домом" был заключен фиктивный на сумму 100 тысяч рублей: деньги были для видимости перечислены на счет госучреждения, а затем возвращены компании обратно как переведенные якобы ошибочно. Именно эту сумму следствие полагает похищенной.

Несмотря на ходатайство защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, суд отправил Богатыреву в СИЗО.

Напомним, утром 28 февраля силовики в компании с представителями СК и военной прокуратуры проводили следственные мероприятия в Доме офицеров, а также у Богатыревой дома.

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10:53    
Гнать торгашей из армии. Это не м[цензура]ьная барахолка. Здесь мужчины нужны, а не Сердюков и всякие бабы. Дом Офицеров превратила в доходный дом, хорошо ещё не в публичный. Хотя, кто знает...

10:17    
Кругом одно ворьё в буржуазной России! Вот уж действительно, что Сталина на них нет!

Страница 1-ая (всего: 1)
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