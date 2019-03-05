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10:53

"Профсоюз Навального" исчез из итогов опроса ВЦИОМ

Всероссийский центр общественного мнения поинтересовался у россиян, знают ли они о существовании "Профсоюза Навального" и что о нём думают, однако, пишут "Ведомости", о результатах социологического опроса госорганизация решила умолчать. 

О том, что опрос всё же проводился, рассказали газете два независимых источника: один был участником исследования, другой - сотрудник ВЦИОМ. 

Общественное мнение было изучено центром 12 февраля. Социологи должны были выяснить отношение людей к профсоюзам в целом, и "Профсоюзу Навального" - в частности. Помимо прочего, у россиян спрашивали, что они думают об оппозиционере и Фонде борьбы с коррупцией.

Итоги исследования ВИЦОМ опубликовал 1 марта. Согласно им: 53% опрошенных полагают, что профсоюзы не помогают защищать трудовые права. 82% заявили, что российские профсоюзы не играют значительной роли. Однако 71% респондентов всё же признали, что подобные организации нужны.

О "Профсоюзе Навального" нет ни слова. Руководитель ВЦИОМ Валерий Фёдоров не стал ответствовать "Ведомостям", почему.

Добавим, в основе условного "профсоюза", созданного политиком, лежат так называемые майские указы президента Владимира Путина, изданные им еще в 2012-м году и устанавливающие минимальный размер заработной платы для сотрудников бюджетных учреждений, который не должен быть ниже средней зарплаты по тому или иному региону. По мысли Навального, в случае несоответствия реального положения дел майским указам, каждый такой "бюджетник" при помощи юристов ФБК способен добиться справедливости через прокуратуру и суды и повысить тем самым свой уровень жизни.

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