Потерпевшие по делу о катастрофе Ту-154 над Черным морем просят возбудить дело о халатности

Родственники жертв авиакатастрофы Ту-154 в Сочи просят возбудить уголовное дело о халатости в отношении должностных лиц аэродромов Адлер и Чкаловский, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

По словам Трунова, потерпевшие считают, что «именно экономия и преступная халатность» привели к крушению самолета и гибели 92 человек, а не «вина погибшего опытного летчика, потерявшего на небольшой высоте ориентацию в пространстве». Адвокат утверждает, что в самолет заправили больше топлива, чем положено, что привело к «превышению взлетной массы» и «помпажу воздушного судна» при снижении уровня кислорода и обеднении смеси.

Также Трунов считает, что к катастрофе привели плохое качество топлива, его смешение, нарушение правил дозаправки и неспособность самолета к перелету – к примеру, из-за максимальной взлетной массы борта. Адвокат указал, что дозаправку в Адлер вместо Моздока перевели из-за погодных условий, а во время дозаправки, проведенной сотрудниками ООО «Базовый авиатопливный оператор», пассажиров не высаживали, как того требуют правила.

Самолет Ту-154 российского Минобороны разбился утром 25 декабря через две минуты после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились более 90 человек: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии, а также журналисты и экипаж.

По завершении взрывотехнической экспертизы обломков судна следствие исключило версию теракта на борту самолета из списка возможных причин катастрофы. Эксперты также исключили из списка возможных причин авиакатастрофы техническую неисправность самолета и назвали основной версией произошедшего ошибку экипажа.