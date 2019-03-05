Стала известна стоимость проезда по новой трассе М-11 "Петербург-Москва"

Руководитель компании "Автодор" Вячеслав Петушенко известил, что примерная стоимость проезда по новой трассе М-11 "Петербург-Москва" составит порядка двух тысяч рублей, уведомляют РИА "Новости".

Такую сумму придется заплатить гражданам, собравшимся посетить одну из столиц в будний день и только за наличный расчет.

Однако, по словам Петушенко, затраты можно будет и сократить, превентивно приобретя специальный транспондер, либо приняв участие в одной из программ лояльности.

Федеральная трасса М-11 со стороны Москвы примыкает к МКАД и завершается на Кольцевой автодороге в Петербурге. Ввод в эксплуатацию ожидается в середине 2019 года.