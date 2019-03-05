Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:34

Матвиенко поддержала идею замерять индекс счастья россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение замерять индекс счастья россиян, передает «Интерфакс».

На встрече с участницами конкурса «Лидеры России» Матвиенко заявила, что властям надо стремиться к тому, чтобы замерять каждый год, «насколько люди стали более счастливы в результате действий и решений». В пример они привела ситуацию в Объединенных Арабских Эмиратах, где подобную экспертизу проходят любые решения, подготавливаемые правительством.

Матвиенко напомнила, что она предлагала перенять опыт ОАЭ и учредить в России министерство счастья. «Я их спрашивала, как это работает, и вбросила эту тему в общество, понимая, что сейчас такой критике нещадной подвергнусь. И в сетях, и везде: вот придумала министерство счастья», - отметила спикер Совфеда, добавив, что о таком министерстве говорила образно, но «эту тему надо развивать».

«Мы все хотим, особенно женщины, чтобы все в России были счастливы, чтобы это была страна счастливых людей. конечном итоге, все, что мы делаем в государстве - это для того, чтобы были благополучны и счастливы люди», - подчеркнула Матвиенко.

«Мы все хотим, особенно женщины, чтобы все в России были счастливы, чтобы это была страна счастливых людей», - сказала Матвиенко.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:53    
Счастье Матвиенко В. осталось далеко позади. Вместе с красными трусами и пол-стаканом водки. Наступает старческий маразм и тупоумие. Как и у всей фракции ПЕДРО, в которую переметнулась доярка из Шепетовки.

17:21    
Вычурность фраз 16-41 даёт основание подозревать у автора нехорошее заболевание. Хотя...может, просто под балдой выпендривается.

17:02    
Тов. Матвиенко В.И. не первый год на партийно-государственной работе. Счастья всякого повидала, и мерила его разными способами. Но как правоверная комсомолистка-коммунистка ждёт результата не понимая причин и условий появления счастья.

16:41    
Вот, пожалуйста: одна из крайне запущенных пациенток, жертва собственной распущенной жизни, не смогла остаться спокойной и выказала очередное проявление активности, в типичной для неё форме, заключающееся в бессвязном наборе мыслей.
Только высокая должность уберегат её от участия в Смехопанораме.

16:38    
мерить счастье градусником в ТРУСАХ

16:01    
Мы все хотим, особенно женщины...!  Так это к доктору Щеглову.

15:26    
Перед замером индекса всем россиянам водки из морозильника наливать под солёный огурчик и грузди в сметане!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

18:04 Петербургские чиновники пообещали открыть 5 школ и 5 детсадов к новому учебному году

17:38 В рейтинге богатейших россиян по версии Forbes обновился лидер

17:21 Правозащитник подал иски к 95 председателям призывных комиссий Петербурга

17:06 За два дня петербуржцы более 180 раз пожаловались на снег   1

16:53 Лидера петербургских «Коммунистов России» пытались задержать за флэшмоб памяти Сталина   4

16:27 В прокуратуре считают, что Беглов имеет право отказывать депутатам в аудиенции   8

16:06 Фонд имущества отменил торги по дому Забелиной

16:01 Петербургский суд отказал в проведении митинга за свободный интернет из-за Масленицы   1

15:59 Фигуранта дела "Сети" Пчелинцева перевели в следственный изолятор при колонии   1

15:41 В Госдуме одобрили поправку о "праве на ошибку" по закону о фейковых новостях   2

15:13 Вишневский просит отказаться от продажи исторического дома Забелиной   6

15:00 Правительство внесло в Госдуму законопроект о "морально-политическом" сознании военных   1

14:34 Матвиенко поддержала идею замерять индекс счастья россиян   7

14:33 Благодаря сенаторам в России могут вновь появиться государственные вытрезвители   2

14:02 В комитете по культуре подвели итоги работы в 2018 году

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.