Правительство внесло в Госдуму законопроект о "морально-политическом" сознании военных

Кабинет министров подготовил поправки в федеральный закон "О статусе военнослужащих", касающиеся исполнения указа главы государства о возвращении в структуру Министерства обороны военно-политического управления.

Согласно пояснительной записке к инициативе, командиров войсковых частей предлагается наделить ответственностью за "морально-политическое и психологическое состояние личного состава".

"Под морально-политическим и психологическим состоянием понимается совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи", - констатируется в документе.

Вместе с тем, отмечается, что морально-политическое сознание - это результат "активизации и актуализации ранее воспринятых и осознанных, внутренне принятых личным составом целей государственной политики по обеспечению обороны и безопасности страны […] и политических, нравственных, правовых, эстетических, общекультурных ценностей, интересов, установок, позиций, взглядов".

Напомним, указ о возвращении в Минобороны военно-политического управления был подписан в конце июля Владимиром Путиным. Руководителем структуры назначен экс-глава ЗВО Андрей Картаполов. Таким образом, в ряды российской армии вернулись упразденные в постсоветское время замполиты - политические наставники.