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Новости

15:13

Вишневский просит отказаться от продажи исторического дома Забелиной

Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился к вице-губернатору Евгению Елину с просьбой отложить продажу исторического дома 31 по 2-му Муринскому проспекту до тех пор, пока не будет определена зона регулирования застройки, запрещающая снос исторических зданий.

Пока Фонд имущества Петербурга назначил торги на 10 апреля. Лот – дом вдовы коллежского советника Елизаветы Андреевны Забелиной, который Вишневский называет «одним из последних островков» исторической застройки района Лесной. Этот дом расселен как непригодный для проживания, но, по данным техобследования, не является аварийным и подлежит ремонту.

Вишневский отметил, что администрация Выборгского района настаивает, что здание будет отремонтировано, а не снесено. Однако депутат опасается, что если дом Забелиной продадут, то его «практически наверняка» снесут. Хотя дом и относится к историческим, как построенный до 1917 года, он расположен на территории, пока не входящей в границы зон охраны объектов культурного наследия Петербурга. Сейчас рассматриваются поправки к новой редакции закона Петербурга, но если предложение внести туда эту зону пройдет, до 10 апреля вступить в силу оно не успеет, пояснил депутат. Также Вишневский сообщил, что вместе с активистами предложил снизить предельную высоту застройки на этой территории до 18 метров с нынешних 43, но новые правила вступить в силу к тому же времени не успеют, отметил депутат.

Таким образом, опасается Вишневский, у покупателя «возникнет непреодолимый соблазн снести его и построить новое здание в 10-12 этажей, вместо того, чтобы капитально ремонтировать старое пятиэтажное здание». «А администрация Петербурга, как это часто бывает, разведет руками, и скажет, что все законно, и она не может этому помешать», - добавил депутат. Он просит Елина отменить назначенные на 10 апреля торги и не проводить их до принятия новой редакции закона, где для этой территории установят зону регулирования застройки, запрещающую снос исторических зданий. После этого, предлагает депутат, дом стоит или продать за адекватную цену, при которой ремонт будет рентабелен для добросовестного инвестора, или вовсе отказаться от планов по продажи, отреставрировав его за счет Фонда капремонта и вернув ему жилой статус.



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17:28    
15-56 А ты почему так долго не откликался, хронометрист ты наш сраный  ? Целых 48 минут прозевал ! Секундомер испортился ? Или в сортире сидел ? Смотри, оплату не получишь ! Хозяева зря не платят. На что пивко будешь сосать ?

16:40    
15:52 Вишневский еще тот оппозиционер!!! Давно и практически открыто играет со Смольным в свои договорые игры... Помнится мне, что Вишневский в печати ритиковал Матвиенко за планы построить Оха-центр, а по факту предлагал только "чуть снизить" высоту "газпромовской кукурузы"... И таких примеров - множество.

16:02    
Кролик уже и не знает, на чем ещё пропиарить себя?

15:56    
15-18
5 минут. Вот это скороСРЕЛьность у дрессированного провокатора.

15:52    
Толку никакого, да? Только вот торги уже отменили! И дня не прошло! Молодец Вишневский!

15:18    
Вишневский, откажись от мандата депутата!!! Толку от таких депутатских обращений - никаких!!! Только личный PR!!!

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