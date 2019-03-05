Петербургский суд отказал в проведении митинга за свободный интернет из-за Масленицы

Смольнинский районный суд Петербурга 5 марта отказал в удовлетворении иска представителей Либертарианской партии России к комитету по вопросам законности, сообщил ЗАКС.Ру заместитель секретаря регионального отделения ЛПР Евгений Матюшкин. По его словам, в тексте решения судья Татьяна Чистякова написала фамилии других заявителей.

Либертарианцы 25 февраля уведомили Смольный о намерении провести 10 марта митинг на площади Ленина. Основной темой мероприятия должно было стать несогласие с законопроектом сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета. В комитете по законодательству заявителям сообщили, что 10 марта с 10 до 18 часов на площади у Финляндского вокзала будут проводиться народные гуляния по случаю Масленицы. Чиновники предложили перенести акцию в Удельный парк.

- Мы считаем, что это грубое нарушение Конституции и постановления Конституционного суда, который говорит, что площадка должна быть как минимум соразмерна и подходить для заявленных целей. Площадка в Удельном парке этим критериям, к сожалению, не отвечает, поэтому нами было принято решение обратиться в суд, - отметил Матюшкин.

Судья Татьяна Чистякова в удовлетворении иска отказала. По словам Матюшкина, судебное решение было написано «под копирку».

- Что примечательно, в одном месте даже фамилии заявителей не были заменены. Вместо наших появились фамилии каких-то других людей, - обратил внимание организатор митинга.

Судя по тексту решения суда, речь идет о Лобовиковой А.А. и Губановой А.А. Как следует из сайта Смольнинского суда, они подавали аналогичный иск к городским властям 11 мая 2018 года. Их дело также рассматривала судья Чистякова и тоже отказала в удовлетворении требований истцов.

Активистка движения «Весна» Александра Лобовикова подтвердила ЗАКС.Ру, что одним из истцов по тому делу выступала она. Лобовикова обжаловала отказ Смольного согласовать митинг в защиту мессенджера Telegram . Она также добавила, что не имеет никакого отношения к организации акции 10 марта 2019 года.

Представители ЛПР сообщили ЗАКС.Ру, что планируют обжаловать решение Смольнинского суда. Кроме того, они намерены посмотреть, действительно ли весь день 10 марта на площади Ленина будут проходить масленичные гуляния.