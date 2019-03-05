Лидера петербургских «Коммунистов России» пытались задержать за флэшмоб памяти Сталина

Фото: пресс-служба партии «Коммунисты России»

Первый секретарь петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович сообщил ЗАКС.Ру, что полицейские хотели задержать его за акцию, приуроченную к дню смерти Иосифа Сталина.

Коммунисты проводили ее 5 марта у памятника Владимиру Маяковскому. По сообщению «Коммунистов России», в день памяти Сталина ими был организован флэшмоб, в рамках которого каждый участник сказал хорошее слово о вожде. Некоторые пришедшие держали в руках небольшие плакаты. Малинкович отметил, что в флэшмобе участвовал весь состав обкома партии.

- Только мы прокричали «За Родину, За Сталина» в знак того, что Маяковскому памятник стоит, а Сталину памятника нет, тут же представитель 78 отделения и подполковник общественной безопасности сказали, что сейчас нас задержат, что у нас митинг, - рассказал Малинкович. – Может быть, они могли квалифицировать это как групповой пикет, но для этого у них не было основания.

По словам коммуниста, он сказал полицейским, чтобы они ловили не патриотов, а преступников и демократов, которые выступают против Сталина. Он также отметил, что ему помогли прохожие, которые стали подходить и спрашивать у полицейских, что происходит.

- Полицейский стал звонить начальству, а потом сказал нам, что если мы уйдем, то никого задерживать не будет, - добавил Малинкович.

По его словам, никто из участников флэшмоба задержан не был, участники обкома ушли поздравлять партийных активисток с наступающим 8 марта.

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