"Привет, девяностые": активисты изучили территорию близ "Приморской"

Градозащитники и руководитель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански проинспектировали территорию у станции метро "Приморская" и набережную реки Смоленки.

В ходе "смотра" активисты поинтересовались у местных жителей, что они думают о районе, в котором живут.

"Ужасная территория. Привет, девяностые", - сообщил один из респондентов.

Прямо на выходе из метро на маленьком пятачке земли располагаются множественные заведения общепита, ларьки, магазины - зачастую нелегальные.

"Здесь процветает незаконная торговля, парковка на тротуарах, грязь, нечищеный снег. На пешеходном переходе у метро люди не успевают обойти все лужи и завершают "маневр" уже на красный свет", - отметил проблемы местности Врански.

После того, как все нарушения у "Приморской" были зафиксированы, участники акции прошлись вдоль реки Смоленки до её устья, территория у которого еще недавно могла стать комплексом апарт-отелей, однако не так давно вошла в обновленный перечень Зеленых насаждений общего пользования.

На Васильевском острове нет полноценных прогулочных парков, "люди вынуждены гулять по кладбищу", поэтому новая обширная зеленая зона острову крайне необходима, подытожили собравшиеся.

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