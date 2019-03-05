Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

18:35

"Привет, девяностые": активисты изучили территорию близ "Приморской"

Градозащитники и руководитель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански проинспектировали территорию у станции метро "Приморская" и набережную реки Смоленки.

В ходе "смотра" активисты поинтересовались у местных жителей, что они думают о районе, в котором живут. 

"Ужасная территория. Привет, девяностые", - сообщил один из респондентов.

Прямо на выходе из метро на маленьком пятачке земли располагаются множественные заведения общепита, ларьки, магазины - зачастую нелегальные.

"Здесь процветает незаконная торговля, парковка на тротуарах, грязь, нечищеный снег. На пешеходном переходе у метро люди не успевают обойти все лужи и завершают "маневр" уже на красный свет", - отметил проблемы местности Врански.

После того, как все нарушения у "Приморской" были зафиксированы, участники акции прошлись вдоль реки Смоленки до её устья, территория у которого еще недавно могла стать комплексом апарт-отелей, однако не так давно вошла в обновленный перечень Зеленых насаждений общего пользования.

На Васильевском острове нет полноценных прогулочных парков, "люди вынуждены гулять по кладбищу", поэтому новая обширная зеленая зона острову крайне необходима, подытожили собравшиеся.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


21:12   trofimasalov   trofimasalova1997059nchp@mail.ru
Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://7.ly/sportblog

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

20:55 Более 20 человек за сутки госпитализировали из-за гололеда в центре Петербурга   3

20:19 Местные жители просят Беглова помочь с возвращением детского сада на Светлановском, 15   1

19:59 СПбГУ эвакуирован из-за сообщения о заложенной бомбе

19:36 Лесопарк, которого нет   2

19:21 Тело Игоря Малашенко доставят в Москву после полной токсикологической экспертизы

19:13 Работы по аккредитации участников ПМЭФ-2019 оценили в 48,8 млн рублей   1

19:01 Два корпуса "проблемного" ЖК "Ленинский парк" получили разрешения на ввод в эксплуатацию

18:35 "Привет, девяностые": активисты изучили территорию близ "Приморской"   1

18:25 В Госдуме одобрили увеличение штрафов за фейки и неуважение к власти в сети в 20 раз

18:04 Петербургские чиновники пообещали открыть 5 школ и 5 детсадов к новому учебному году

17:38 В рейтинге богатейших россиян по версии Forbes обновился лидер   2

17:21 Правозащитник подал иски к 95 председателям призывных комиссий Петербурга

17:06 За два дня петербуржцы более 180 раз пожаловались на снег   2

16:53 Лидера петербургских «Коммунистов России» пытались задержать за флэшмоб памяти Сталина   8

16:27 В прокуратуре считают, что Беглов имеет право отказывать депутатам в аудиенции   11

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.