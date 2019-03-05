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Новости

19:13

Работы по аккредитации участников ПМЭФ-2019 оценили в 48,8 млн рублей

ФГУП «СВЭКО» заключило с фондом «Росконгресс» договор по обеспечению аккредитации участников на ПМЭФ-2019 за 48,8 млн рублей. Соответствующая закупка опубликована 5 марта.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен аккредитовать участников форума и их транспорт. Также необходимо поставить необходимое для этого оборудование и создать сами бэйджи. Например, требуются 79 термотрансферных принтеров для нанесения маркировок и 70 вэб-камер на объектах форума.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня.

 

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21:12   trofimasalov   trofimasalova1997059nchp@mail.ru
Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://7.ly/sportblog

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