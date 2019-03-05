Работы по аккредитации участников ПМЭФ-2019 оценили в 48,8 млн рублей ФГУП «СВЭКО» заключило с фондом «Росконгресс» договор по обеспечению аккредитации участников на ПМЭФ-2019 за 48,8 млн рублей. Соответствующая закупка опубликована 5 марта. Согласно техническому заданию, подрядчик должен аккредитовать участников форума и их транспорт. Также необходимо поставить необходимое для этого оборудование и создать сами бэйджи. Например, требуются 79 термотрансферных принтеров для нанесения маркировок и 70 вэб-камер на объектах форума. Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен