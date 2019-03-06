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9:35

Жителя Коми приговорили к 1,5 годам колонии из-за разбитого памятника рублю

В Сыктывкаре мировой судья Куратовского судебного участка приговорила местного жителя к 1,5 годам лишения свободы за поломку памятника рублю, сообщили в прокуратуре республики Коми.

Мужчину признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Свою вину он признал. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Инцидент произошел в конце апреля. Местный житель, будучи пьяным, проходил мимо «Знака Рубля» неподалеку от отделения Национального банка по Коми. Мужчина, сообщили в прокуратуре, «испытал острое чувство социальной несправедливости, обусловленное собственным трудным финансовым положением», дважды ударил по памятнику ногой, отчего тот упал и разбился. Ущерб оценили в 303 тысячи рублей.

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9:43    
Вандалов на нары, а злостных к стенке!

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